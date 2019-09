Babiš fordert in New York zur Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich auf

Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) hat zum Abschluss seines fünftägigen Besuchs in den USA die Gedenkstätte für die Opfer der Terroranschläge auf das World Trade Center in New York besucht. Er erklärte, der Terrorismus sei der Hauptfeind, gegen den alle Staaten gemeinsam kämpfen müssen.

Der Premier ehrte das Andenken von zwei Opfern tschechischer Herkunft. Er legte Blumen an den Namen von Lukáš Rambousek und Alena Sešínová nieder. Sie starben beide am 11. September 2001 bei den Terroranschlägen auf das World Trade Center. Es sei notwendig, daran zu erinnern, was passiert sei, sagte Babiš. Die Terrorangriffe auf die USA bezeichnete er als Grund, warum die Uno im einheitlichen Kampf gegen den internationalen Terrorismus zusammenarbeiten sollte.