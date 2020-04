Babiš fordert Bürger auf, zu Hause zu bleiben

Premier Andrej Babiš (Partei Ano) hat die Bürger aufgefordert, dass sie während der Ostertage die während des Notstands geltenden Regeln einhalten und zu Hause bleiben. Sie sollen dem Premier zufolge nicht Verwandte besuchen und sich in geschlossenen Räumlichkeiten mit vielen Menschen aufhalten. Das sagte Babiš in seiner Rede, die am Donnerstagabend von drei wichtigsten tschechischen Fernsehsendern und vom Tschechischen Rundfunkt übertragen wurde. In seiner Ansprache dankte er Ärzten, Krankenschwestern, Feuerwehrleuten, Polizisten, Soldaten, Verkäuferinnen, LKW-Fahrern, dem Pflegepersonal in Seniorenheimen, Studenten, die in Krankenhäusern arbeiten sowie allen Freiwilligen.

Auch Innenminister Jan Hamáček (Sozialdemokraten) appellierte via Twitter an die Bürger, dass sie zu Hause bleiben.