Der tschechische Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) hat die Rede der schwedischen Aktivistin Greta Thunberg beim UN-Klima-Gipfel in New York am Montag als interessant bezeichnet. Er sei jedoch durch den Ton der Rede überrascht worden, sagte der Premier gegenüber den Medien.

Babiš fügte hinzu, die Tschechische Republik kümmere sich im Unterschied von anderen Staaten um den Klimawandel.