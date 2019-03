Babiš: EU-Staaten haben Großbritannien großzügiges Angebot gemacht

Der EU-Austritt Großbritanniens wird verschoben. Das haben die Regierungschefs der 27 EU-Mitgliedsländer bei ihrem Brüsseler Gipfel am späten Donnerstagabend entschieden. Zum Vollzug ihres Schrittes haben die Briten zwei neue Termine erhalten: den 22. Mai unter der Voraussetzung, dass das Parlament in London in der kommenden Woche dem von der Union vorgelegten Vertrag zu einem geordneten Austritt zustimmt. Oder aber den 12. April, falls sich die Briten dagegen entscheiden und es somit einen harten Brexit geben wird. Ursprünglich sollte das Vereinigte Königreich die EU am 29. März offiziell verlassen.

Der tschechische Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) bezeichnete das Angebot der EU als großzügig. Seiner Meinung nach haben die 27 Regierungschefs den Briten eine noch bessere Lösung unterbreitet als die, die ursprünglich vorgeschlagen wurde. Ein Termin über den 22. Mai hinaus aber gilt als unmöglich, da am 23. Mai die Europawahlen beginnen.