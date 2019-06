Babiš: EU-Kommissionspräsident soll Verständnis für V4-Staaten haben

Nach Meinung der Premierminister der V4-Staaten sollte keiner der sogenannten „Spitzenkandidaten“ zum EU-Kommissionspräsidenten gewählt werden. Das sagte der tschechische Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) am Freitagabend nach dem Treffen mit seinen Amtskollegen aus den V4-Ländern in Prag. Die Visegrad-Staaten haben seinen Worten zufolge ihre Vorstellung über die Besetzung des Postens des EU-Kommissionspräsidenten. Es müsse sich nicht um eine Person aus Mittel- oder Osteuropa handeln, aber sie müsse die V4-Staaten verstehen, erklärte Babiš. Laut Babiš wäre es nicht gut, wenn es am Sonntag beim EU-Gipfel in Brüssel nicht gelingen würde, die Besetzung der wichtigen Posten in der EU zu lösen.

Auf die Einladung von Babiš sind die Ministerpräsidenten Polens, der Slowakei und Ungarns, Mateusz Morawiecki, Peter Pellegrini und Viktor Orbán am Freitag in Prag zusammengetroffen.