Babiš erwägt Möglichkeit der tschechischen Einbindung in Kampfmissionen

Premiér Andrej Babiš (Ano) sieht in dem internationalen Terrorismus den Hauptfeind des Friedens. Deswegen sollte man in Erwägung ziehen, die eigene Strategie zu ändern und tschechische Militärs anstatt zur Ausbildung fremder Soldaten in Kampfmissionen zu schicken. Dies erklärte der Regierungschef am Sonntag vor tschechischen Journalisten nach seinem Auftritt auf dem Pariser Friedensforum, das im Rahmen der Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag des Endes des Ersten Weltkriegs stattfindet. Auf dem Forum sprach Babiš auch über die Notwendigkeit, den Armen dieser Welt zu helfen. Zudem führte er ein kurzes Gespräch mit US-Präsident Donald Trump.

Man sollte sich womöglich darauf besinnen, wie es war, als tschechische Soldaten in der Nato direkt gegen den Terrorismus gekämpft haben. Jetzt bilden sie ihre Kollegen in Afghanistan und in Mali aus. Dies sei aber nur seine persönliche Meinung, er wolle zu diesen Dingen auch mit anderen Politikern diskutieren, sagte Babiš.