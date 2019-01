Babiš eröffnet Besuch in Bangkok bei Thailands Außenminister

Premier Andrej Babiš (Partei Ano) hat seinen zweitägigen Besuch in Thailand am Mittwoch mit Gesprächen bei Außenminister Pravit Vongsuvan begonnen. Wie auf seiner gesamten Asienreise will er auch in Thailand für eine noch stärkere wirtschaftliche Zusammenarbeit beider Länder werben. Seinen Worten nach wolle Thailand zwölf Exemplare des tschechischen Militär-Schulflugzeug L-39NG kaufen. Über eine Reihe von Verträgen werde zudem die tschechische Waffenindustrie verhandeln, bemerkte der Premier.

Auf seiner Asienreise wird Babiš unter anderem von Wirtschaftsministerin Marta Nováková (parteilos) begleitet. Nováková steht an der Spitze einer fast 40-köpfigen Gruppe von tschechischen Unternehmern, die die wirtschaftlichen Beziehungen zu den drei Ländern vertiefen wollen. Nach Singapur und Thailand ist Indien die dritte und letzte Station der einwöchigen Reise.