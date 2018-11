Babiš erklärt sich vor Ministern zu jüngsten Enthüllungen in Causa Storchennest

Premier Andrej Babiš (Ano) hat am Mittwoch in einer kurzen Stellungnahme die Minister seines Kabinetts über einige Umstände in der Causa Storchennest informiert. Im Anschluss daran kam er mit Sozialdemokraten-Chef und Innenminister Jan Hamáček zusammen, um über die neuen Enthüllungen in der Affäre zu sprechen. Der Sozialdemokrat signalisierte nach dem Gespräch, dass man sich in seiner Partei beraten werde, ob man die Koalition mit der Ano-Partei nun aufkündigen oder dennoch fortsetzen werde.

In den Medien wurde am Dienstag ein Gespräch mit dem Sohn Babišs veröffentlicht. Demzufolge sei Andrej Babiš junior von einem Mitarbeiter seines Vaters aus Tschechien entführt worden. Sein Sohn sei psychisch krank, entgegnete der Ministerpräsident in einer Reaktion auf das Interview und wies den Vorwurf einer Entführung zurück.