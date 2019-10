Babiš: Einnahmen sind zu versteuern, Restitution war zu teuer

In die Diskussion um die Kirchenrestitution in Tschechien hat Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) neues Öl ins Feuer gegossen. Er halte daran fest, dass die Rückgabe des Kircheneigentums um 54 Milliarden Kronen (210 Millionen Euro) zu teuer gewesen sei. Erst am Dienstag hatte das Verfassungsgericht eine Klage gekippt, nach der die Kirchenrestitution besteuert werden sollte. Für ihn aber sei es legitim, dass Einnahmen versteuert werden müssen, sagte Babiš am Mittwoch vor Journalisten.

In seinen weiteren Ausführungen kritisierte der Regierungschef vor allem die damalige Entscheidung zur Kirchenrestitution im Parlament. Die Abstimmung habe erst nach Mitternacht stattgefunden und sei nur mit einer Mehrstimme für den Antrag ausgefallen. Diese Stimme sei zudem „von einem Abgeordneten gekommen, gegen den in irgendeiner Sache ermittelt wurde“, behauptete Babiš laut der Nachrichtenagentur ČTK.