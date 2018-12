Babiš bestätigt Tschechiens Stimme gegen UN-Migrationspakt

Nach der Annahme des UN-Migrationspaktes in der vergangenen Woche in Marokko hat auch die Vollversammlung der Vereinten Nationen der Vereinbarung noch einmal formal zugestimmt. 152 Länder sprachen sich am Mittwoch in New York für den Pakt aus. Tschechien gehörte hingegen neben Ungarn, Israel, Polen und den USA zu den fünf Ländern, die dagegen votierten. Zwölf Staaten enthielten sich der Stimme.

Die tschechische Abstimmung gegen den Pakt wurde am Mittwoch von Premier Andrej Babiš (Ano) bestätigt. Tschechien halte an seiner Strategie fest, gegen illegale Migration zu kämpfen, so der Regierungschef. Deswegen werde das Land keinen Flüchtling aufnehmen, teilte Babiš via Twitter mit.