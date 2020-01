Babiš: Auswahlverfahren für elektronische Vignette schlecht vorbereitet

Die geplante Umstrukturierung des Verkaufs der Autobahnvignetten ist von Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) vorerst gestoppt worden. Die klassischen „Pickerl“ können nur noch für dieses Jahr an Tankstellen und weiteren Verkaufsstellen erworben werden. Ab 2021 sollen die Vignetten in Tschechien aber nur noch in elektronischer Form existieren. Deswegen hatte der tschechische Staatsfonds für Infrastruktur (SFDI) den Verkauf der Vignette in Geschäften Anfang November neu ausgeschrieben.

Die Auswahl des Händlers für die E-Shops, die App und weitere IT-Details für die Umsetzung des Vorhabens seien nach Aussage von Babiš jedoch nicht gut vorbereitet gewesen. Deshalb sollte das laufende Verfahren eingestellt werden. Dazu werde er sich mit Verkehrsminister Vladimír Kremlík (parteilos) zusammensetzen, um mit ihm den gesamten Prozess der Auftragsvergabe zu besprechen, sagte der Premier.

Die Autobahnvignetten wurden hierzulande 1995 eingeführt. Die Preise für 2020 liegen bei 1500 Kronen (59 Euro) für die Jahresmarke, 440 Kronen (17 Euro) für die Monatsmarke und 310 Kronen (12 Euro) für die Wochenmarke.