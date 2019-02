Babiš: Aussage von Nováková kein Grund zu drastischer Maßnahme

Die tschechische Ministerin für Industrie und Handel, Marta Nováková (parteilos), bleibt im Amt. Die von ihr gemachte Äußerung bezüglich der Preise für Mobilfunkdaten sei kein Grund, sie als Ressortchefin abzuberufen, sagte Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) am Dienstag in Jerusalem vor Journalisten. Nováková hatte in einer Fernsehsendung am Sonntag sinngemäß gesagt, dass die Mobilfunkdaten teuer seien, weil sie hierzulande nur von einer kleinen Gruppe von Leuten genutzt würden. Denn die Tschechen würden eher eine Verbindung im Wifi-Netz suchen. Babiš hält diese Aussage für unglücklich. Vermutlich steckte hinter der Äußerung von Nováková eine gute Absicht, doch sie habe sich schlecht ausgedrückt, stellte sich Babiš vor seine Kabinettskollegin.

Die Wirtschaftsministerin hat im Tschechischen Fernsehen angeführt, dass die Errichtung der Mobilfunknetze den Anbietern Milliarden von Kronen gekostet hätten und die Daten deshalb teuer seien, weil sie zu wenige Menschen nutzen. Würden es mehr Leute tun, würde die Nutzung der Mobilfunknetze billiger, erklärte Nováková.