Babiš: Alle sollen sich merken, dass ich nie zurücktreten werde

Er werde nie zurücktreten, alle sollten sich das merken. Das sagte Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) am Freitag in Prag vor seiner Reise nach Brüssel. Er erklärte, er sei froh, dass ihn Präsident Miloš Zeman unterstütze. Auf einem Briefing erlaubte der Premier den Journalisten nur zwei Fragen zu stellen. Die eine betraf den Brexit, die andere den Fall seines Sohnes. Babiš kritisierte die öffentlich-rechtlichen Medien und ließ verlauten, es gebe keinerlei Regierungskrise.

Der Sohn des Premiers, der in der Schweiz lebt, hat in einer Mail an den Nachrichtenserver Seznam Zprávy am Donnerstag mitgeteilt, dass sein Vater lügt. Damit reagierte er auf Behauptungen von Babiš, dass sein Sohn psychisch krank sei und unter Aufsicht lebe. Babiš Junior wehrte sich dagegen.