Babiš akzeptiert Nominierung von Petříček für Außenministeramt

Die Sozialdemokraten haben den stellvertretenden Außenminister Tomáš Petříček für den Posten des Außenministers vorgeschlagen. Am Dienstag hat Parteichef Jan Hamáček einen Brief an Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) geschickt mit dem Gesuch, dass er den Vorschlag zur Ernennung von Petříček an Präsident Miloš Zeman weiterleiten solle. Laut der Tageszeitung „Právo“ habe der Regierungschef der Nominierung von Petříček zugestimmt. Für Babiš sei damit das Problem um die Besetzung des Außenministerpostens gelöst, schreibt „Právo“.

Mit der Kandidatur von Petříček wird deutlich, dass die sozialdemokratische Partei im Streit um die Nomination von Miroslav Poche für das Amt des Außenministers nachgibt. Präsident Zeman hatte es im Juni abgelehnt, den Europaabgeordneten Poche zum Chef der tschechischen Diplomatie zu ernennen.

Der 36-jährige Petříček arbeitete von 2014 bis 2017 im Europaparlament, unter anderem als Poches Assistent. Außerdem war er 2017 mehrere Monate lang stellvertretender Minister für Arbeit und Soziales sowie im Prager Magistrat tätig.