Autohersteller TPCA startet Produktion nach Corona-Pause wieder

Der Autohersteller TPCA (Toyota Peugeot Citroën Automobile) hat die Produktion am Montag wieder aufgenommen. Das Werk im mittelböhmischen Kolín war wegen des Coronavirus seit 18. März geschlossen. An diesem Montag sollen etwa 300 Fahrzeuge vom Band rollen. Die Vollkapazität liegt bei 900 Wagen. Diese soll am Freitag erreicht werden, wie ein Sprecher des Unternehmens mitteilte.

TPCA gehört neben der VW-Tochter Škoda und Hyundai zu den drei großen Herstellern von Pkw in Tschechien.