Der Autohersteller Škoda will wegen künftiger Investitionen sparen. Ab 2019 sollen jedes Jahr 500 Millionen Euro weniger an Herstellungs- und Betriebskosten ausgegeben werden, wie Škoda-Chef Bernhard Maier in einem Interview für die Tageszeitung Hospodářské noviny sagte. Laut Maier will das VW-Tochterunternehmen vor allem in Elektromobilität und Abgasreduktion investieren.

Entlassungen an den tschechischen Standorten seien nicht geplant, so der Firmenchef. Die Einsparungen beträfen alle Phasen der Herstellung. Zuvor hatte Škoda bereits bekanntgegeben, bis 2022 insgesamt zwei Milliarden Euro in die Elektromobilität investieren zu wollen.