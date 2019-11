In dem zu Ende gehenden Jahr 2019 sollen insgesamt 34,2 neue Autobahnkilometer in Betrieb genommen werden. Im Dezember sollen ein Teilabschnitt der Autobahn D1 zwischen Přerov und Liník nad Bečvou in Mähren sowie ein Teilabschnitt der südböhmischen Autobahn D3 zwischen Ševětín und Borek eröffnet werden.

Im vergangenen Jahr 2018 wurden nur insgesamt vier Kilometer Autobahn fertiggebaut.