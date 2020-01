Australien Open: Strýcová ohne Titel, Krejčíková im Finale

Die Tennisspielerin Barbora Strýcová hat den Titel im Damendoppel bei den Australian Open verpasst. Strýcová und ihre taiwanesische Partnerin Hsieh Su-wei unterlagen im Finale am Freitag dem ungarisch-französischen Duo Tímea Babos und Kristina Mladenovic mit 2:6 und 1:6.

Barbora Krejčíková wird ihren Titel im Mixed-Doppel verteidigen. Die tschechische Vorjahressiegerin bezwang am Freitag zusammen mit ihrem Tennispartner Nikola Mektić aus Kroatien im Halbfinale das kanadisch-finnische Paar Gabriela Dabrowski / Henri Kontinen mit 3:6, 6:3 und 10:5. Im Finale am Samstag treffen sie auf das amerikanisch-britische Duo Bethanie Mattek-Sands / Jamie Murray. Im vergangenen Jahr gewann Krejčíková zusammen mit dem Amerikaner Rajeev Ram das Grand-Slam-Turnier in Melbourne.