Australian Open: Berdych und Kvitová im Achtelfinale

Die tschechischen Tennisasse Tomáš Berdych und Petra Kvitová haben bei den Australian Open jeweils das Achtelfinale erreicht. Berdych bezwang am Freitag in Melbourne Diego Schwartzman aus Argentinien in vier Sätzen mit 5:7, 6:3, 7:5 und 6:4. Der Weltranglisten-Erste Rafael Nadal aus Spanien wird höchstwahrscheinlich Berdychs Gegner im nächsten Duell sein.

Im Einzelwettbewerb der Frauen besiegte Petra Kvitová die Schweizerin Belinda Bencic in 68 Minuten mit 6:1 und 6:4. Im Achtelfinale trifft sie auf die Überraschung des Turniers, die 17-jährige Amerikanerin mit russischen Wurzeln, Amanda Anisimova.