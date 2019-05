Ausstellung zu böhmisch-sächsischen Beziehungen bei Prager Burg

Zum Thema „Gute Nachbarschaft zwischen Tschechien und dem Freistaat Sachsen“ ist am Donnerstag eine Ausstellung im Palais Šternberský nahe der Prager Burg eröffnet wurden. Seit Freitag ist die Exposition mit dem Titel „Böhmen-Sachsen – so nah, so fern“ für die Öffentlichkeit zugänglich, man kann sie bis zum 15. September besuchen.

Die Ausstellung zeigt historische Artefakte und Kunstwerke aus dem Mittelalter, die als wichtige Momente der böhmisch-sächsischen Geschichte gelten. Präsentiert werden Preziosen der Gotik und Renaissance, Zeugnisse des Manierismus, barocke Gemälde und Skulpturen sowie Meisterwerke der romantischen Landschaftsmalerei. Darunter sind Werke von Lucas Cranach, Jan Kupecký und Oskar Kokoschka sowie das Modell der berühmten Plastik Quo Vadis von David Černý.