Ausstellung zeigt Tschechien mit Augen junger ausländischer Künstler

60 Plakate von jungen Künstlern aus zehn Ländern zeigen, wie sie die Tschechische Republik sehen. Die Ausstellung der Plakate wurde am Montag in der Galerie der Tschechischen Zentren in Prag eröffnet.

Die Schau wird im Rahmen des Projektes Czech Image veranstaltet. Am Projekt nahmen Studenten aus zehn europäischen Ländern und aus Japan teil. Sie sollten unter anderem darstellen, worin ihrer Meinung nach die Einzigartigkeit der Tschechischen Republik besteht. Die Ausstellung ist in Prag bis Ende Januar zu sehen.