Ausstellung von Giacomettis Werken in der Prager Nationalgalerie eröffnet

Eine Ausstellung aus dem Werk des Schweizer Bildhauers und Malers Alberto Giacometti wird am Mittwochabend in der Nationalgalerie in Prag eröffnet. Sie wird in der Zusammenarbeit mit der Alberto Giacometti Stiftung veranstaltet. Catherine Grenier von der Stiftung Giacometti erklärte am Mittwoch in Prag, dass in der tschechischen Hauptstadt auch Werke gezeigt werden, die die Öffentlichkeit nicht oft sehen kann. Sie erinnerte daran, dass mit den Vorbereitungen auf die Prager Ausstellung der ehemalige Direktor der Nationalgalerie, Jiří Fajt, vor einigen Jahren begonnen hat. Giacometti hat viele tschechische Künstler beeinflusst. Eine so große Zahl seiner Werke wird in Tschechien zum ersten Mal gezeigt.

Die Ausstellung ist im Messepalast in Prag bis zum 1. Dezember zu sehen.