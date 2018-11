Ausstellung über tschechische Künstler in der Bretagne

Eine Huldigung an die Beziehungen zwischen den tschechischen und französischen Künstlern im 20. Jahrhundert stellt eine neue Ausstellung dar, die im Palais Kinski in Prag eröffnet wurde. Sie wurde von der Nationalgalerie in der Zusammenarbeit mit dem Musée déparemental breton zusammengestellt. Gezeigt werden Werke von tschechischen Malern Jan Zrzavý, František Kupka, Alfons Mucha und Toyen sowie von deren französischen Zeitgenossen, vor allem von Paul Gauguin.

Die Ausstellung heißt „Bonjour, Monsieur Gauguin: tschechische Künstler in der Bretagne 1850-1950“ und ist bis 17. März 2019 zu sehen.