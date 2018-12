Ausstellung über Geschichte der Orgel im Veitsdom wird eröffnet

Die Geschichte, die Gegenwart und die Zukunft der Orgel im Prager Veitsdom sind das Thema einer Ausstellung, die am Montagabend im Nationalmuseum für Technik in Prag eröffnet wird. Eine neue Orgel für die Prager Kathedrale entsteht in der spanischen Werkstatt des Orgelbauers Gerhard Grenzing. Das neue Musikinstrument kostet rund 80 Millionen Kronen (3,13 Millionen Euro). Im Veitsdom soll es im Frühjahr 2020 zum ersten Mal erklingen.

Die Ausstellung über die Orgel ist bis 31. März nächsten Jahres zu sehen.