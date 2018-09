Eine Ausstellung über das Geschehen in den abgetretenen Grenzgebieten der Tschechoslowakei nach der Unterzeichnung des Münchner Abkommens wurde am Donnerstag vor der Technischen Nationalbibliothek in Prag eröffnet. Dies teilte das Institut für das Studium totalitärer Regime (ÚSTR) mit.

Ende des Jahres wird die Ausstellung im nordböhmischen Liberec / Reichenberg gezeigt.