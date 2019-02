Ausstellung über Barocksynagogen in Valašské Meziříčí eröffnet

Im Museum- und Galeriezentrum in der mährischen Stadt Valašské Meziříčí wurde am Sonntag eine Ausstellung über Barocksynagogen eröffnet. Vorgestellt werden die ältesten und architektonisch wertvollsten Synagogen, die es im 17. und 18. Jahrhundert in den Böhmischen Ländern gab. Dies teilte der Sprecher des Kulturzentrums der Stadt, Ondřej Smolka, mit. Die Ausstellung ist bis 17. März zu sehen.

Mit der Ausstellung beginnt eine Serie von Veranstaltungen, die unter dem Titel „Chaverut“ (Freundschaft) stattfindet und sich auf Israel konzentriert. Auf dem Programm stehen des Weiteren Vorträge über namhafte jüdische Persönlichkeiten aus der Region oder über die jüngste Entwicklung des jüdisch-christlichen Dialogs.