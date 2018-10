Ausstellung in EU-Kommission zur Gründung der Tschechoslowakei 1918

In den Räumen der Europäischen Kommission zeigt eine Ausstellung, wie vor 100 Jahren der eigenständige tschechoslowakische Staat entstanden ist. Die Schau haben am Donnerstag der tschechische und der slowakische Premier, Andrej Babiš und Peter Pellgrini, feierlich eröffnet.

In der Multimedia-Ausstellung werden unter anderem die Staatsgründer und wichtige Künstler vorgestellt, aber auch zum Beispiel genuin tschechoslowakische Erfindungen. Die Tschechoslowakische Republik war am 28. Oktober 1918 in Prag ausgerufen worden. Zum runden Jubiläum finden am übernächsten Wochenende in Tschechien und der Slowakei große Feiern statt.