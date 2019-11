Ausstellung der Surrealisten Jan und Eva Švankmajer beginnt in Dresden

In Dresden wird an diesem Montag eine Ausstellung der tschechischen Surrealisten Jan und Eva Švankmajer eröffnet. Die Schau unter dem Titel Move little hands... „Move!“ gibt einen Einblick in das Wirken und Schaffen des Künstlerpaares. Gezeigt werden unter anderem Graphiken und Collagen, surrealistische Gemälde, lebensgroße Marionetten, fantastische Mischwesen und Keramiken.

Jan Švankmajer gilt als der Altmeister des tschechischen Animationsfilms, seine Arbeit geht aber weit über die Grenzen des Films hinaus. Auch Eva Švankmajerová schuf neben ihrer filmischen Arbeit surrealistische Gemälde, Grafiken und Objekte sowie zahlreiche Gedichte und Prosastücke.

Die Ausstellung in der Kunsthalle im Lipsiusbau findet bis 8. März 2020 statt.