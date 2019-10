Außergewöhnliche Funde aus der Bronzezeit in Roztoky ausgestellt

Auf Schloss Roztoky bei Prag werden ab diesem Samstag erstmals außergewöhnliche Funde aus der Bronzezeit ausgestellt, die Archäologen vor fünf Jahren geborgen haben. Zu den ausgestellten Stücken gehören unter anderem Schmuck, Dolche sowie Gefäße. Letztere bezeichnen die Fachleute als besonders wertvoll.

Auf den bronzezeitlichen Schatz war ein damals 30-Jähriger Mann per Zufall auf einem Acker bei Buštěhrad in Mittelböhmen gestoßen. Die archäologischen Prüfungen ergaben, dass die Gegenstände aus der Zeit etwa 800 Jahre vor unserer Zeitrechnung stammen. Sie sind in schwieriger Kleinarbeit nun restauriert worden.