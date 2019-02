Außenministerium will Guaidó als Präsidenten Venezuelas anerkennen

Das tschechische Außenministerium will den venezolanischen Parlamentsvorsitzenden und Oppositionsführer Juan Guaidó als Übergangspräsidenten anerkennen. Er wolle der Regierung bei der Kabinettssitzung am Montag einen entsprechenden Entwurf vorlegen, teilte Ressortchef Tomáš Petříček über Twitter mit. Guaidó solle Venezuela zu freien und demokratischen Wahlen führen, so der Sozialdemokrat.

Laut Petříček hat man diesen Schritt mit den Partnern in der Europäischen Union abgestimmt. Die EU hatte dem regierenden Staatsoberhaupt des südamerikanischen Krisenstaats, Nicolas Maduro, bis Sonntag ein Ultimatum gesetzt, damit dieser Neuwahlen zum Präsidenten ausschreibt. Nachdem der Sozialist die Frist verstreichen ließ, erkannten unter anderem Spanien, Frankreich und Österreich Guiadó als Präsidenten Venezuelas an. Die USA und etliche Staaten Südamerikas taten diesen Schritt bereits vor mehreren Wochen.