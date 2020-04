Außenministerium: Verfolgung tschechischer Staatsverwaltung durch Russland ist unzulässig

Eine strafrechtliche Verfolgung tschechischer Selbstverwaltung durch Russland wegen der Entfernung des Denkmals des sowjetischen Marschall Iwan Konew ist unzulässig. Dies geht aus einer Presseerklärung hervor, die das tschechische Außenministerium am Freitag veröffentlichte. Laut der russischen Nachrichtenagentur TASS ließ eine Sprecherin des Ermittlungskomitees Russlands am Freitag verlauten, dass das Komitee strafrechtliche Verfolgung wegen der Entfernung der Statue eröffnete. Die zuständigen russischen Gesetze sind jedoch dem tschechischen Außenministerium zufolge in Tschechien nicht erzwingbar. Der sechste Prager Stadtbezirk ließ die Statue am vergangenen Freitag entfernen und will sie im entstehenden Museum des Gedächtnisses des 20. Jahrhunderts unterbringen. 1945 nahm Konew an der Befreiung der Tschechoslowakei teil, 1956 leitete er jedoch die blutige Unterdrückung des Aufstands in Ungarn und 1961 beteiligte er sich an der Errichtung der Berliner Mauer. Die Konew-Statue wurde 1980, während der Zeit der sogenannten Normalisierung, in Prag installiert.