Außenministerium: Tschechische Auswanderer wollen auch nach Brexit in Großbritannien bleiben

Das Außenministerium erwartet nach dem Brexit keine massenhafte Rückkehr von Tschechen aus Großbritannien. Gleichzeitig empfiehlt die Prager Diplomatie den tschechischen Staatsbürgern in dem Land, rechtzeitig den Aufenthaltsstatus zu klären. Nur so könnten die Rechte von EU-Bürgern in Großbritannien nach dem Austritt des Landes aus der Europäischen Union gewährleistet werden, sagten Tschechiens Chefdiplomat Tomáš Petříček und Innenminister Jan Hamáček (beide Sozialdemokraten) bei einer gemeinsamen Pressekonferenz zu dem Thema. Das Außenministerium will zudem eine Internetplattform mit den wichtigsten Informationen zum Brexit starten.

Schätzungen zufolge leben derzeit rund 100.000 tschechische Staatsbürger im Vereinigten Königreich. Laut Plan soll der Brexit bis Ende Oktober abgeschlossen sein. Da man sich bisher jedoch noch nicht auf einen Austrittsvertrag einigen konnte, ist eine weitere Verschiebung des Datums möglich.