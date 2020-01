Außenministerium: Tscheche wegen Verdacht auf Coronavirus ins Krankenhaus in Vietnam eingeliefert

Wegen Verdacht auf Coronavirus wurde ein tschechischer Bürger in Vietnam ins Krankenhaus eingeliefert. Die Information, die von den Nachrichtenservern in Vietnam veröffentlicht wurde, wurde vom tschechischen Außenministerium am Sonntag bestätigt. Der Tscheche werde aus Präventivgründen in einem Krankenhaus untersucht, so das Ministerium. Der Coronavirus wurde bei ihm dem Außenministerium zufolge bisher nicht bestätigt.

Die Mitarbeiter der tschechischen Botschaft in Hanoi seien mit dem Bürger in Kontakt, er habe bisher um keine konkrete Hilfe ersucht, teilte eine Sprecherin des Außenministeriums mit.