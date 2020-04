Außenministerium rät weiter nur in dringenden Fällen zu Fahrten ins Ausland

Obwohl Tschechien seine Grenzen seit dem Freitag für die eigenen Bewohner wieder geöffnet hat, rät das Außenministeriums von Fahrten ins Ausland ab. In vielen anderen Staaten würden weiterhin Beschränkungen für Ausländer gelten, steht auf den Webseiten des Außenamtes. Deswegen sollten Fahrten in andere Länder nur in dringenden Fällen unternommen werden, heißt es im Text zu Reisewarnungen.

Vor einer Fahrt ins Ausland empfiehlt das Außenressort, sich bei den diplomatischen Vertretungen des betreffenden Staates über die geltenden Beschränkungen zu informieren.

Dier tschechische Regierung hat zum Freitag die Bewegungsbeschränkungen aufgehoben, die seit Mitte März gegolten hatten. Dazu gehört auch das Reiseverbot für alle Bewohner des Landes.