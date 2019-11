Außenministerium lädt russischen Botschafter vor

Das tschechische Außenministerium hat am Donnerstag den russischen Botschafter Alexander Smejewski vorgeladen. Der Grund war, dass die tschechische Hilfsorganisation Člověk v tísni vorige Woche auf die Liste von Organisationen gesetzt wurde, deren Tätigkeit in Russland unerwünscht ist. Vizeaußenminister Martin Povejšil (parteilos) brachte seine Beunruhigung über die russische Entscheidung. Außenminister Tomáš Petříček (Sozialdemokraten), der zu einem Arbeitsbesuch in Äthiopien reiste, teilte via Twitter mit, nach seiner Rückkehr werde das Außenministerium weitere Schritte auf internationaler Ebene koordinieren.

Mit einer Entscheidung des russischen Justizministeriums ist die tschechische Hilfsorganisation bereits die neunzehnte ausländische oder internationale Organisation, deren Tätigkeit in Russland verboten wurde.