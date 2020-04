Außenministerium: Entfernen der Konew-Statue widerspricht nicht internationalen Vereinbarungen

Der sechste Prager Stadtbezirk hat mit dem Entfernen der Statue des umstrittenen Sowjetmarschalls Iwan Konew keine internationalen Vereinbarungen mit Russland gebrochen. Zu dieser Einschätzung kommt das tschechische Außenministerium. Die russische Botschaft hatte mit dem Hinweis auf den tschechisch-russischen Freundschaftsvertrag von 1993 gegen das Vorgehen protestiert.

Iwan Konew war im Mai 1945 maßgeblich an der Befreiung Prags von den deutschen Besatzern beteiligt. Tschechische Politiker verweisen aber unter anderem auf die Rolle des Marschalls bei der Niederschlagung des ungarischen Volksaufstands und des Baus der Berliner Mauer. Deswegen ließ die Verwaltung des sechsten Stadtbezirks am Freitag vergangener Woche die Konew-Statue in Prag-Dejvice entfernen. Das Standbild soll in ein Museum kommen.