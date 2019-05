Außenminister warnt vor Zerfall der transatlantischen Beziehungen

Die Erosion der transatlantischen Beziehungen und die Machtambitionen Chinas könnten die internationale Ordnung gefährden. Das sagte der tschechische Außenminister Tomáš Petříček in seiner Rede auf dem „Prague European Summit“ am Montag in Prag.

Letztlich könnte sich das Recht des Stärkeren in der Weltpolitik durchsetzen, so der Sozialdemokrat. Deswegen müsse die Europäische Union als Einheit handeln und ihre Beziehungen mit den USA stärker pflegen, forderte Petříček.

Die dreitägige internationale Konferenz „Prague European Summit“ findet zum fünften Mal statt. Dieses Jahr steht sie unter dem Motto „Europa am Scheideweg“.