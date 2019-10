Außenminister verurteilt Beschädigung von Denkmälern der Sowjetarmee

Außenminister Tomáš Petříček hat die Beschädigung von zwei Denkmälern der Roten Armee in der jüngsten Zeit in Tschechien verurteilt. Es sei erbärmlich, seine Wut an historischen Symbolen auszulassen, schrieb der Sozialdemokrat am Freitag via Twitter. Diese Taten könnten den tschechischen Interessen in Europa und in der Welt schaden.

In dieser Woche wurden Denkmäler zum Gedenken an die Befreiung der Tschechoslowakei durch die Sowjetarmee von der deutschen Besatzung in Brno / Brünn und in Ostrava / Ostrau von Unbekannten mit roter Farbe beschmiert. Die russische Botschaft in Prag verurteilte dies als barbarische Ausschreitungen und einen Versuch, die tschechisch-russischen Beziehungen zu beschädigen.