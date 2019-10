Außenminister Tomáš Petříček (Sozialdemokraten) hat sich am Montag in Prag mit dem türkischen Botschafter getroffen. Petříček unterstrich bei dem Gespräch, die Priorität der Europäischen Union sei eine diplomatische Lösung der Krise in Syrien.

Der tschechische Außenminister forderte die Türkei auf, die Militäroperation gegen die Kurden einzustellen. Er machte darauf aufmerksam, dass bei der Militäroperation auch Zivilpersonen sterben.