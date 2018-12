Außenminister: Tschechien wird über Migration in der Uno nach dem Standpunkt der Regierung abstimmen

Tschechische Diplomaten sollen sich bei der Abstimmung über den Migrationspakt am Mittwoch in der UN-Vollversammlung der Stimme enthalten. Dies geht aus der früheren Entscheidung des Regierungskabinetts hervor. Wenn die Regierung jedoch verlangen würde, dass Tschechien dagegen abstimmt, wird sie die Hinweise für Diplomaten entsprechend ändern. Das sagte Außenminister Tomáš Petříček (Sozialdemokraten) am Montag vor der Regierungssitzung. Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) erklärte im Gespräch für die Tageszeitung Právo (Montag-Ausgabe), das Außenministerium habe der Uno nicht klar bekanntgegeben, dass Tschechien vom Migrationspakt Abstand nimmt.

Petříček erinnerte an den Beschluss des Regierungskabinetts vom November, dass sich Tschechien dem UN-Migrationspakt nicht anschließen wird. An Konferenz in Marrakesch, wo der Pakt angenommen wurde, hat kein Vertreter Tschechiens teilgenommen.