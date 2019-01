Außenminister Petříček zu Besuch in der Ukraine

Der tschechische Außenminister Tomáš Petříček (ČSSD) ist am Sonntag zu einem mehrtägigen Besuch der Ukraine in Kiew eingetroffen. Am Montag stehen mehrere Begegnungen mit führenden ukrainischen Politikern auf dem Programm. Geplant sind Treffen mit Präsident Petro Poroschenko, mit Petříčeks Amtskollegen Pawlo Klimkin und dem Vorsitzenden des Parlaments, Andrij Parubij. Darüber hinaus wird sich der tschechische Chefdiplomat mit Vertretern der Krimtataren treffen, die gegen die russische Annexion der Halbinsel Krim protestieren.

In den Gesprächen mit seinen ukrainischen Gastgebern werde Petříček die territoriale Einheit und Souveränität der Ukraine sowie die dort angestrebten Reformen unterstützen, teilte das Außenministerium in Prag im Vorfeld mit. Auch die tschechisch-ukrainischen Beziehungen spielen eine große Rolle. Ferner will Petříček eine Gedenkstätte besuchen, die mit dem Schicksal tschechoslowakischer Soldaten verknüpft ist. Er wird vor Ort ihr Andenken ehren. Geplant ist zudem ein Treffen mit Vertretern tschechischer Firmen, die in der Ukraine aktiv sind.