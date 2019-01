Außenminister Petříček will für Posten des Vizechefs der Sozialdemokraten kandidieren

Außenminister Tomáš Petříček (Sozialdemokraten) will beim Parteitag der Sozialdemokraten im März für den Posten des Vizevorsitzenden der Partei kandidieren. Dies teilte der Außenminister gegenüber der Tageszeitung Mladá fronta Dnes mit. Um die Nominierung für den Posten will der Außenminister bei der bevorstehenden Konferenz der Prager Sozialdemokraten ersuchen. Wenn das Interesse bestehen werde, werde er gerne dazu beitragen, dass die Partei beispielsweise in der Außenpolitik klarer verankert werde, sagte der Außenminister.

Tomáš Petříček ist im Oktober des vergangenen Jahres zum Außenminister ernannt worden, nachdem die Sozialdemokraten unter Präsident Zemans Druck auf die Nominierung des Europaabgeordneten Miroslav Poche verzichtet hatten, den Zeman ablehnte. Petříček wird von Zeman und von den Kommunisten kritisiert.