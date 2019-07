Außenminister Petříček von Afghanistan-Besuch zurückgekehrt

Tschechiens Außenminister Tomáš Petříček hat am Freitag einen Monat vor den dortigen Präsidentschaftswahlen Afghanistan besucht. Dies bestätigte der Sozialdemokrat am Samstag über Twitter. Petříček betonte nach einem Treffen mit Regierungsvertretern die Notwendigkeit von weiteren Friedensgesprächen in dem asiatischen Konfliktland. Der Chefdiplomat besuchte außerdem tschechische Soldaten bei ihrer Mission am Hindukusch. Er sei stolz auf die Arbeit der Truppe, so Petříček.

Derzeit sind rund 350 tschechische Militärangehörige im Rahmen der dortigen Nato-Mission in Afghanistan stationiert. In den vergangenen Wochen kam es wegen des Todes eines afghanischen Armeemitglieds im vergangenen Jahr zu Spannungen zwischen Kabul und Prag. Der Soldat hatte einen tschechischen Hundeführer ermordet kam aber selbst nach seiner Haft unter fragwürdigen Umständen ums Leben.