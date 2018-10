Außenminister Petříček verspricht aktives Mitwirken Tschechiens in EU

Außenminister Tomáš Petříček hat vor ausländischen Botschaftern in Prag ein aktives Mitwirken Tschechiens in der Europäischen Union versprochen. Die EU sei nicht nur eine politische Organisation, sondern auch „unsere Heimat“, so der Sozialdemokrat am Mittwoch in Prag. Wie Petříček weiter sagte, gelte es, die Einheit der 28, später 27 Mitgliedsstaaten zu sichern.

Der 37-jährige Politiker war erst vergangene Woche zum neuen tschechischen Außenminister ernannt worden. Zuvor hatten sich die Regierungsparteien über die Besetzung des Amtes gestritten.