Außenminister Petříček trifft chinesischen Botschafter wegen Huawei

Tschechiens Chefdiplomat Tomáš Petříček (Sozialdemokraten) will sich am Donnerstag wegen des Huawei-Konflikts mit dem chinesischen Botschafter Zhang Jianmin in Prag treffen. Dies teilte ein Sprecher des Außenministeriums am Montag mit. Petříček will mit Zhang über den Spionage-Vorwurf in Zusammenhang mit den chinesischen Mobilfunkunternehmen Huawei und ZTE sprechen.

Der chinesische Botschafter traf vor Weihnachten wegen dieser Causa mit Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) zusammen. Die chinesische Botschaft informierte anschließend darüber, dass Babiš sie versicherte, dass die Erklärung der tschechischen Behörde für Cyber- und Informationssicherheit (NÚKIB) nicht der Standpunkt der tschechischen Regierung ist. Babiš nannte diese Aussage später eine Lüge.