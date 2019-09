Außenminister Petříček: Staaten sollten ihren Energiemix selbst bestimmen können

Tschechien sollte wie andere Staaten auch seinen Energiemix selbst bestimmen können. Dies sagte Außenminister Tomáš Petříček am Sonntag in Prag vor seinem Abflug zur Uno-Vollversammlung und dem UN-Klimagipfel in New York.

Wie der Sozialdemokrat weiter ausführte, bekenne sich Tschechien zu seinen Verpflichtungen aus dem Pariser Klimaabkommen. Zugleich bleibe die Atomenergie ein wichtiger Teil im Energiemix des Landes, so Petříček.

Die tschechische Delegation in New York wird angeführt von Premier Andrej Babiš (Partei Ano), der eine Rede vor der Uno-Vollversammlung plant. Ihn begleiten außer dem Außenminister noch Umweltminister Richard Brabec (Partei Ano) sowie Industrie- und Handelsminister Karel Havlíček (parteilos).