Außenminister Petříček reist zur Sicherheitskonferenz nach München

Außenminister Tomáš Petříček (Sozialdemokraten) wird die Tschechische Republik bei der Sicherheitskonferenz in München am bevorstehenden Wochenende vertreten. Dies teilte das Auswärtige Amt am Donnerstag mit.

In München versammeln sich etwa 35 Staats- und Regierungschefs und 80 Außen- und Verteidigungsminister aus der ganzen Welt, um über aktuelle Fragen zu diskutieren. Auf der Tagesordnung stehen insbesondere die Selbstbehauptung der Europäischen Union, die transatlantische Zusammenarbeit sowie mögliche Auswirkungen einer neuen Ära des Großmächtewettbewerbs.

Am Rande der Konferenz wird der tschechische Außenminister unter anderem mit seinen Amtskollegen aus Litauen, Georgien und der Mongolei verhandeln.

Premier Andrej Babiš (Ano) hat seine Teilnahme wegen des Urlaubs abgesagt.

