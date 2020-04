Außenminister Petříček: Reisen nach Österreich und in die Slowakei spätestens ab Juli

Außenminister Tomáš Petříček glaubt, dass die Bewohner Tschechiens ab Juli wieder nach Österreich und in die Slowakei reisen dürfen. Bei einem guten Verlauf könnte dies sogar schon früher möglich werden, sagte der Sozialdemokrat in einem Interview für die Tageszeitung Hospodářské noviny (Montagsausgabe).

Demnach ist die Lage anders im Fall von Ländern wie Italien, Frankreich oder in den USA, die schwer von der Coroina-Pandemie getroffen wurden. Da sei es verfrüht über einen Zeitpunkt für erste Reisen dorthin zu reden, so Petříček. In dem Interview gab sich der tschechische Außenminister jedoch zuversichtlich, dass ab Juli zum „normalen Funktionieren des Schengenraums“ zurückgekehrt werden könnte.