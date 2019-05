Außenminister Petříček plant Besuch in Frankreich

Anfang Juni will sich Tschechiens Außenminister Tomáš Petříček in Paris mit seinem französischen Amtskollegen Jeanem-Yvesem Le Drian treffen. Thema der Beratungen sollen vor allem der anstehende Brexit, eine Reform des Schengen-Raumes oder der derzeitige Militäreinsatz in Mali sein, wie der Sozialdemokrat am Samstag mitteilte.

Zur gleichen Zeit wird auch Premier Andrej Babiš in Frankreich sein, und zwar zum Weltkriegsgedenken in der Normandie. Der Ano-Politiker trifft dort beispielsweise auf US-Präsident Donald Trump.