Außenminister Petříček lehnt die Einmischung der Kommunisten in Außenpolitik ab

Außenminister Tomáš Petříček (Sozialdemokraten) hat sich dagegen verwehrt, dass die Kommunisten seine Außenpolitik kritisieren. Auch wenn die Kommunisten die Regierung unterstützt haben, sollen sie sich nicht in die Außenpolitik und die politische Verankerung Tschechiens einmischen. Das teilte der Außenminister am Freitag via Twitter mit.

Die Kommunisten beauftragten am Freitag Parteichef Filip, deren Einwände gegen die Außenpolitik mit Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) zu besprechen. Petříček antwortete via Social Media, dass für die Sozialdemokraten deren Vorsitzender Jan Hamáček über die Außenpolitik entscheidet.